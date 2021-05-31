SWIFT может попасться в «санкционную спираль» против России

Москва, 31 мая. Платежная система SWIFT может попасть в «санкционную спираль» против России.

В первую очередь отключить Россию от SWIFT угрожает Вашингтон. Однако на санкции имеет право только Совет Безопасности ООН. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский РИА Новости.

«То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — сказал Биричевский.

Ранее экономист объяснил, почему США не могут решать за SWIFT. Решать за SWIFT — частную компанию с почти полувековой историей успеха — отключать ту или иную страну от этой системы расчетов может только руководство организации. Об этом в комментарии ФАН ранее рассказал эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций, экономист Андрей Лобода.