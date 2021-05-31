Ученый 200 лет назад предсказал нашествие насекомых в США

Вашингтон, 31 мая. Афроамериканский ученый Бенджамин Баннекер определил периодичность нашествия цикад. В скором времени США ждет повторение этого явления.

В конце XVIII столетия научный деятель поделился своими наблюдениями относительно жизненного цикла крылатых насекомых. Он утверждал, что цикады выходят на поверхность раз в 17 лет для того, чтобы произвести потомство. Об этом сообщает ИноСМИ.

Самки на конце хвоста имеют что-то наподобие острых игл, которыми они прокалывают ветви деревьев и откладывают там яйца. Спустя время они опадают на землю. При этом яйца, по какой-то причине, погружаются глубоко в землю, из которых насекомые выползают на поверхность примерно через 17 лет.

Баннекер наблюдал нашествие цикад трижды: в 1766, 1783 и 1800 годах. Если следовать его подсчетам, то в скором времени США вновь столкнется с появлением миллионов насекомых.

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