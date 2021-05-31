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31 мая 06:27
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06:15
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Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11
06:13
Политика
Байден с семьей посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти
06:11
Политика
Трамп заявил, что Байден разрушает США
06:03
Политика
SWIFT может попасться в «санкционную спираль» против России
06:02
Экономика
Аналитики предсказали поведение цен на топливо до конца 2021 года
06:02
Общество
Памятка туристу: что интересного можно найти в древнейшей Феодосии
06:00
Политика
КНДР назвала своего настоящего противника
05:43
Наука
Ученый 200 лет назад предсказал нашествие насекомых в США
05:33
Происшествия
Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине
05:32
Политика
Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь
05:30
Общество
Синоптики призвали подмосковных дачников защитить рассаду от заморозков
05:12
Общество
Мошенники начали обманывать россиян фальшивым «приемом на работу»
05:12
Происшествия
Трое погибли и семь пострадали в ДТП с «Газелью» на трассе в Алтайском крае
05:08
Технологии
Датчик для прогнозирования природных катаклизмов изобрели в России
05:07
Экономика
Минсельхоз предложил создать интервенционный фонд сахара в России
05:01
Общество
Названы три главных аргумента против пьяного секса
05:00
Общество
Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:51
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Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине

Происшествия
Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине
 /  Пресс-служба «Россети Ленэнерго»

Южно-Сахалинск, 31 мая. Мужчину, который проник в трансформаторную подстанцию для хищения металла, убило током. Происшествие произошло в селе Мицулевка на Сахалине.

Сообщается, что мужчине было примерно 25-30 лет. Происшествие произошло 30 мая. Представители «Сахалинэнерго» утверждают, что у злоумышленника был напарник. Двое молодых людей спилили замок и проникли на подстанцию. На объекте действует напряжение 10 кВт. Второй злоумышленник вызвал скорую на место инцидента.

Ранее сообщалось, что силовики задержали стрелка из Екатеринбурга. Мужчина открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры.

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смерть хищение воровство
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