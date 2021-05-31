Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине

Южно-Сахалинск, 31 мая. Мужчину, который проник в трансформаторную подстанцию для хищения металла, убило током. Происшествие произошло в селе Мицулевка на Сахалине.

Сообщается, что мужчине было примерно 25-30 лет. Происшествие произошло 30 мая. Представители «Сахалинэнерго» утверждают, что у злоумышленника был напарник. Двое молодых людей спилили замок и проникли на подстанцию. На объекте действует напряжение 10 кВт. Второй злоумышленник вызвал скорую на место инцидента.

Ранее сообщалось, что силовики задержали стрелка из Екатеринбурга. Мужчина открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры.