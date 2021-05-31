Синоптики призвали подмосковных дачников защитить рассаду от заморозков

Москва, 31 мая. Синоптики предупредили дачников Подмосковья о ночных заморозках, которые продлятся вплоть до середины следующей недели.

Поэтому следует позаботиться о рассаде и укрыть ее, посоветовали специалисты на сайте «Метеоновости». С 30 мая с запада начало усиливаться влияние антициклона на погоду в регионе. Ночи будут холодными, особенно на востоке и северо-востоке в местах с понижением рельефа.

Недавно россиянам напомнили, за что неосторожный садовод может получить штраф до 50 тысяч рублей. Такая санкция грозит тем, кто решил заготовить дрова в лесу, при этом специально срубив для этого дерево при помощи техники (например, пилы). Штраф в размере нескольких десятков тысяч грозит тем, кто срубил дерево редкой породы.