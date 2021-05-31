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31 мая 06:27
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06:15
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Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11
06:13
Политика
Байден с семьей посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти
06:11
Политика
Трамп заявил, что Байден разрушает США
06:03
Политика
SWIFT может попасться в «санкционную спираль» против России
06:02
Экономика
Аналитики предсказали поведение цен на топливо до конца 2021 года
06:02
Общество
Памятка туристу: что интересного можно найти в древнейшей Феодосии
06:00
Политика
КНДР назвала своего настоящего противника
05:43
Наука
Ученый 200 лет назад предсказал нашествие насекомых в США
05:33
Происшествия
Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине
05:32
Политика
Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь
05:30
Общество
Синоптики призвали подмосковных дачников защитить рассаду от заморозков
05:12
Общество
Мошенники начали обманывать россиян фальшивым «приемом на работу»
05:12
Происшествия
Трое погибли и семь пострадали в ДТП с «Газелью» на трассе в Алтайском крае
05:08
Технологии
Датчик для прогнозирования природных катаклизмов изобрели в России
05:07
Экономика
Минсельхоз предложил создать интервенционный фонд сахара в России
05:01
Общество
Названы три главных аргумента против пьяного секса
05:00
Общество
Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:51
Происшествия
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04:42
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Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь

Политика
Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь
Ньюинформ  /  pixabay.com

Токио, 31 мая. Капитан и судовладелец судна «Амур» обратились за консульской помощью после столкновения с японской рыболовной шхуной возле Хоккайдо.

Разбирательства произошедшего в целом завершены. Документы сейчас передаются в прокуратуру, которая на этой неделе вынесет решение. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Саппоро ТАСС.

Капитан и судовладелец «Амура» обратились за консульской помощью. Об этом сообщил генеральный консул генконсульства РФ в Саппоро Сергей Марин.

«Мы с момента происшествия оказываем им всестороннюю поддержку. Со вчерашнего дня на месте находится консул. Все показания они дают на добровольной основе, их правовой статус не изменился, они не задержаны», — отметил Марин.

Ранее появились подробности столкновения судна «Амур» с японской шхуной у берегов Хоккайдо. Средний траулер-морозильник «Амур» шел в Корсаков и в условиях тумана наткнулся на небольшую японскую рыболовецкую шхуну. Члены экипажа российского корабля быстро среагировали и подняли на борт людей с перевернувшейся лодки. От переохлаждения погиб 60-летний старший механик японского судна и двое 30-летних моряков, находившихся на палубе. Еще двоих удалось спасти.

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амур хоккайдо генконсульство
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Все новости / Политика / Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь
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