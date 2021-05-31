Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь

Токио, 31 мая. Капитан и судовладелец судна «Амур» обратились за консульской помощью после столкновения с японской рыболовной шхуной возле Хоккайдо.

Разбирательства произошедшего в целом завершены. Документы сейчас передаются в прокуратуру, которая на этой неделе вынесет решение. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Саппоро ТАСС.

Капитан и судовладелец «Амура» обратились за консульской помощью. Об этом сообщил генеральный консул генконсульства РФ в Саппоро Сергей Марин.

«Мы с момента происшествия оказываем им всестороннюю поддержку. Со вчерашнего дня на месте находится консул. Все показания они дают на добровольной основе, их правовой статус не изменился, они не задержаны», — отметил Марин.

Ранее появились подробности столкновения судна «Амур» с японской шхуной у берегов Хоккайдо. Средний траулер-морозильник «Амур» шел в Корсаков и в условиях тумана наткнулся на небольшую японскую рыболовецкую шхуну. Члены экипажа российского корабля быстро среагировали и подняли на борт людей с перевернувшейся лодки. От переохлаждения погиб 60-летний старший механик японского судна и двое 30-летних моряков, находившихся на палубе. Еще двоих удалось спасти.