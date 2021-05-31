Мошенники начали обманывать россиян фальшивым «приемом на работу»

Москва, 31 мая. Мошенники придумали новую схему для обмана: они заманивают соискателей предложением высокооплачиваемой работы, после чего хитростью выводят средства с личных счетов жертв.

Злоумышленники размещают объявление о работе, которая не требует особых навыков, но хорошо оплачивается. Во время фиктивного оформления на работу жертва должна открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для «перевода ему заработной платы», передает РИА Новости.

Директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин рассказал, что банки уже осведомлены об этой схеме и разработали меры противодействия. Однако опасность попасться на уловку до сих пор существует, особенно для уязвимых для мошенников категорий россиян — например, студентов, которые ищут подработку на лето.

Также россиян предостерегли от хранения личной информации на офисных компьютерах. Такое неосторожное обращение с личными данными создает удобные условия для действий киберпреступников.