Трое погибли и семь пострадали в ДТП с «Газелью» на трассе в Алтайском крае

Барнаул, 31 мая. Жертвами страшного ДТП с участием грузовой «Газели» и легкового авто на трассе в Алтайском крае стали три человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы прибывшими на место медиками. Все произошло в Первомайском районе Алтайского края.

«Предварительно, в ДТП погибли три человека, пострадавших - семь человек», — отметил собеседник издания.

Ранее ФАН сообщал о тройном ДТП в Ульяновской области с участием многотонного грузовика, в результате которого погиб один из водителей. Мужчина не смог выбраться из внезапно вспыхнувшего авто и сгорел заживо.