Датчик для прогнозирования природных катаклизмов изобрели в России

Новосибирск, 31 мая. Датчик, который помогает наблюдать за уровнем воды в реках в режиме онлайн и прогнозировать развитие наводнений, разработали в Лимнологическом институте Сибирского отделения РАН.

Использование новой системы даст людям время принять необходимые меры при наводнении и провести эвакуацию, если это необходимо. Кроме того, с помощью нее можно проверять надежность ледовых переправ, уточнил доктор геолого-минералогических наук, директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

«Он контролирует толщину льда, обеспечивая безопасность ледовых переправ. Ведь этот процесс ведется до сих пор дедовским методом», — цитирует ученого «Российская газета».

Ранее российские физики открыли микрогелевые частицы, которые могут четко реагировать на внешнюю среду. Внутреннее покрытие частиц состоит из смеси полимера PNIPA и полиакрила. Новые тела могут принять одно из нескольких положений, что позволяет их задействовать для выполнения различных научных и практических задач.