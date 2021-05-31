Минсельхоз предложил создать интервенционный фонд сахара в России

Москва, 31 мая. Минсельхоз РФ собирается увеличить запас сахара в государственном интервенционном фонде до 500 тыс. тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.

Министр напомнил, что сахар является «высоковолатильным товаром», стоимость которого зависит от урожая сахарной свеклы. Его запас в государственном интервенционном фонде должен приблизительно равняться месячному потреблению в России.

«Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России. Закупки, по нашему мнению, следует проводить где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется», — сообщил Патрушев в интервью газете «Известия».

Глава Минсельхоза объяснил, что эта мера в долгосрочной перспективе поможет сохранить стабильные цены на сахар, обеспечив его бесперебойные поставки. По словам Патрушева, вопрос в настоящее время обсуждается в правительстве, пока соответствующего решения нет.

Ранее Патрушев заявлял, что в России не планируется продления регулирующих стоимость сахара и подсолнечного масла соглашений. Однако будет продолжена реализация механизмов поддержки, заключил министр.