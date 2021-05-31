Названы три главных аргумента против пьяного секса

Москва, 31 мая. Существуют три веские причины не заниматься пьяным сексом.

Во-первых, это нарушает принцип полового согласия. Под алкоголем не всегда можно правильно сформулировать мысль, так как спиртные напитки тормозят работу зоны головного мозга. Мужчины в таком состоянии воспринимают девушку как более «легкую добычу». Неявное согласие в таком случае может быть воспринято как готовность к сближению, передает mail.ru.

Во-вторых, в состоянии алкогольного опьянения сложно достичь удовольствия. У женщины из-за этого происходит обезвоживание организма, смазка выделяется в недостаточном количестве. У мужчины возникают проблемы с эрекцией и эякуляцией. Обычно печень фильтрует тестостерон, который нужен для возбуждения. Однако в таком состоянии печень пытается справиться с алкоголем.

В-третьих, алкоголь увеличивает риски незапланированной беременности и различных заболеваний. В состоянии алкогольного опьянения люди часто забывают о предохранении.

Ранее сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание. Регулярная половая жизнь при условии, что это один и тот же партнер, положительно влияет на иммунитет. Если же мы имеем в виду промискуитет (полная беспорядочность половых отношений. — Прим. ФАН), иммунная система, наоборот, страдает и рушится.