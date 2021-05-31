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Политика
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06:11
Политика
Трамп заявил, что Байден разрушает США
06:03
Политика
SWIFT может попасться в «санкционную спираль» против России
06:02
Экономика
Аналитики предсказали поведение цен на топливо до конца 2021 года
06:02
Общество
Памятка туристу: что интересного можно найти в древнейшей Феодосии
06:00
Политика
КНДР назвала своего настоящего противника
05:43
Наука
Ученый 200 лет назад предсказал нашествие насекомых в США
05:33
Происшествия
Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине
05:32
Политика
Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь
05:30
Общество
Синоптики призвали подмосковных дачников защитить рассаду от заморозков
05:12
Общество
Мошенники начали обманывать россиян фальшивым «приемом на работу»
05:12
Происшествия
Трое погибли и семь пострадали в ДТП с «Газелью» на трассе в Алтайском крае
05:08
Технологии
Датчик для прогнозирования природных катаклизмов изобрели в России
05:07
Экономика
Минсельхоз предложил создать интервенционный фонд сахара в России
05:01
Общество
Названы три главных аргумента против пьяного секса
05:00
Общество
Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:51
Происшествия
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Названы три главных аргумента против пьяного секса

Общество
Названы три главных аргумента против пьяного секса
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Москва, 31 мая. Существуют три веские причины не заниматься пьяным сексом.

Во-первых, это нарушает принцип полового согласия. Под алкоголем не всегда можно правильно сформулировать мысль, так как спиртные напитки тормозят работу зоны головного мозга. Мужчины в таком состоянии воспринимают девушку как более «легкую добычу». Неявное согласие в таком случае может быть воспринято как готовность к сближению, передает mail.ru.

Во-вторых, в состоянии алкогольного опьянения сложно достичь удовольствия. У женщины из-за этого происходит обезвоживание организма, смазка выделяется в недостаточном количестве. У мужчины возникают проблемы с эрекцией и эякуляцией. Обычно печень фильтрует тестостерон, который нужен для возбуждения. Однако в таком состоянии печень пытается справиться с алкоголем.

В-третьих, алкоголь увеличивает риски незапланированной беременности и различных заболеваний. В состоянии алкогольного опьянения люди часто забывают о предохранении.

Ранее сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание. Регулярная половая жизнь при условии, что это один и тот же партнер, положительно влияет на иммунитет. Если же мы имеем в виду промискуитет (полная беспорядочность половых отношений. — Прим. ФАН), иммунная система, наоборот, страдает и рушится.

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алкоголь секс отношения
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