Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива

Екатеринбург, 31 мая. Двое мужчин в Екатеринбурге напали на охранника ларька. В результате происшествия пострадавший скончался в больнице.

Портал E1.RU сообщает, что инцидент произошел в ларьке, который расположен на улице Ключевской. Очевидцы утверждают, что два молодых человека пришли в небольшой магазин, попросили пиво, но платить за него не стали. Тогда охранник побежал за преступниками и догнал их. Злоумышленники сильно избили его, нанеся страшные травмы головы.

«Его зовут Батыр, ему 55 лет. Мы вызвали скорую помощь, кое-как посадили его туда, он несколько раз пытался из машины выбежать», — рассказал местный житель Николай.

Медики не смогли помочь охраннику ларька. Полицейскими разыскиваются подозреваемые в убийстве.

Некоторое время назад RT сообщал, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадали девятилетняя девочка и правоохранитель.

Стрелок из Екатеринбурга, как стало известно, имел лицензию на карабин «Вепрь». Мужчина открыл огонь из окна жилого дома.