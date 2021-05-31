Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании

Москва, 31 мая. Жена и дочь осужденного в США россиянина Константина Ярошенко написали письмо о его помиловании президенту Джо Байдену и главе госдепартамента Энтони Блинкену.

По словам адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, двухстраничное письмо отправлено из Ростова-на-Дону. В нем родные Ярошенко просят о его помиловании, «основываясь на гуманитарных соображениях». Ссылок на правовые акты послание не содержит.

«Это письмо за подписью супруги Виктории и дочери Екатерины на имя президента США, копия была также отправлена госсекретарю Энтони Блинкену», — сообщил РИА Новости Тарасов.

Адвокат уточнил, что Ярошенко за 11 лет в тюрьме видел жену и дочь всего дважды. По мнению Тарасова, «есть предпосылки к тому», что тема российского летчика будет подниматься в ходе встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

В 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью доставки на американскую территорию крупной партии наркотиков.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что отбывающие наказание в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы просить о помиловании в рамках обмена на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Однако позже Тарасов сообщил, что не получал сведений по поводу консультаций о возможном обмене своих подзащитных.