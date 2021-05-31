Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии

Вашингтон, 31 мая. Американский президент Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди на должность посла в Австралии.

Портал Axios сообщает, что Байден может вернуть в центр внимания известную политическую династию Америки — с помощью назначения Кэролин Кеннеди. Таким образом, он почтит своего «покойного наставника и друга».

Кэролин Кеннеди в администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио четыре года. Она «хорошо разбирается» в вопросах Азиатско-Тихоокеанского региона. В Белом доме не прокомментировали Axios кадровые предложения.

Сенатор Джон Кеннеди ранее заявил, что Байден «левее» российского революционера Владимира Ленина. Он отметил, что глава Белого дома разочаровал его этим.