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31 мая 04:54
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новостей
04:51
Происшествия
Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
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Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
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Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:18
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
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Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии

Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 31 мая. Американский президент Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди на должность посла в Австралии.

Портал Axios сообщает, что Байден может вернуть в центр внимания известную политическую династию Америки — с помощью назначения Кэролин Кеннеди. Таким образом, он почтит своего «покойного наставника и друга».

Кэролин Кеннеди в администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио четыре года. Она «хорошо разбирается» в вопросах Азиатско-Тихоокеанского региона. В Белом доме не прокомментировали Axios кадровые предложения.

Сенатор Джон Кеннеди ранее заявил, что Байден «левее» российского революционера Владимира Ленина. Он отметил, что глава Белого дома разочаровал его этим.

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