Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей

Москва, 31 мая. Признаки вегетососудистой дистонии у пожилых людей часто являются признаками других опасных заболеваний, например, болезни Паркинсона, рассказала невролог Марина Аникина.

Часто вегетативные признаки у пожилых могут проявляться депрессией или недостатком витамина D. ВСД как таковой может быть лишь у подростков, в том возрасте, когда за ростом и гормональной нагрузкой вегетативная нервная система не поспевает, отметила врач в беседе с радио Sputnik.

У взрослых таких симптомов быть не должно. Тем более, что в международной классификации болезней нет такого понятия, как вегетососудистая дистония, несмотря на его ее распространенность.

«То есть нельзя полечить просто вегетативные симптомы, поскольку они всегда в пожилом возрасте являются симптомом другого заболевания», — рассказала специалист.

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