NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии

Вашингтон, 31 мая. Экспериментальный итальянский самолет Stipa-Caproni, несмотря на мультяшный вид, мог летать и даже привлек внимание NACA, рассказал американский журналист Калеб Ларсон.

Самолет в первой половине прошлого века разработал итальянский авиаконструктор Луиджи Стипа, а построило предприятие Caproni. Дизайн Stipa-Caproni был необычным как по внешнему виду, так и по конструкции. Самолет представлял собой сделанную из дерева и холста трубу с пропеллером. Чтобы сжимать выталкиваемый винтом внутрь воздух, Stipa-Caproni сужался посередине. Кабина пилотов располагалась над фюзеляжем, что ограничивало обзор во время взлета или посадки.

Stipa-Caproni мог набирать высоту быстрее других самолетов своего времени и был очень устойчив в полете. Летчики-испытатели даже жаловались, что им было трудно менять курс. Из плюсов они отмечали низкую управляемую посадочную скорость самолета и менее сильный, чем от других аппаратов, шум.

Главным недостатком Stipa-Caproni было то, что от высокого лобового сопротивления страдал винт. Это сводило на нет аэродинамические преимущества самолета, и в конечном итоге конструкция Stipa-Caproni не давала никаких реальных преимуществ перед его современниками. «Летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии, но от проекта было решено отказаться, отмечает Ларсон в журнале National Interest.

При поддержке итальянского правительства Стипа запатентовал дизайн самолета в Италии, США и Германии. Его даже изучал Национальный консультативный комитет по аэронавтике, который был предшественником NASA. Но к чему привело это исследование, не сообщается.

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