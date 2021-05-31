Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 04:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:51
Происшествия
Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
04:42
Общество
Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
Технологии
Телефоны на отечественной ОС «Аврора» поступят в продажу осенью
Все новости
31 мая 04:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:51
Происшествия
Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
04:42
Общество
Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
Технологии
Телефоны на отечественной ОС «Аврора» поступят в продажу осенью
Все новости

NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии

Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
Pr Scr youtube.com  /  silvan500

Вашингтон, 31 мая. Экспериментальный итальянский самолет Stipa-Caproni, несмотря на мультяшный вид, мог летать и даже привлек внимание NACA, рассказал американский журналист Калеб Ларсон.

Самолет в первой половине прошлого века разработал итальянский авиаконструктор Луиджи Стипа, а построило предприятие Caproni. Дизайн Stipa-Caproni был необычным как по внешнему виду, так и по конструкции. Самолет представлял собой сделанную из дерева и холста трубу с пропеллером. Чтобы сжимать выталкиваемый винтом внутрь воздух, Stipa-Caproni сужался посередине. Кабина пилотов располагалась над фюзеляжем, что ограничивало обзор во время взлета или посадки.

Stipa-Caproni мог набирать высоту быстрее других самолетов своего времени и был очень устойчив в полете. Летчики-испытатели даже жаловались, что им было трудно менять курс. Из плюсов они отмечали низкую управляемую посадочную скорость самолета и менее сильный, чем от других аппаратов, шум.

Главным недостатком Stipa-Caproni было то, что от высокого лобового сопротивления страдал винт. Это сводило на нет аэродинамические преимущества самолета, и в конечном итоге конструкция Stipa-Caproni не давала никаких реальных преимуществ перед его современниками. «Летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии, но от проекта было решено отказаться, отмечает Ларсон в журнале National Interest.

При поддержке итальянского правительства Стипа запатентовал дизайн самолета в Италии, США и Германии. Его даже изучал Национальный консультативный комитет по аэронавтике, который был предшественником NASA. Но к чему привело это исследование, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Москва повергла в шок Вашингтон, неожиданно представив мощные бомбардировщики М-4. Американская разведка не смогла ничего узнать о новой разработке.

Вернуться назад

самолет италия авиация
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 185640 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 161828 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 138238 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 59023 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 51827 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Армия / NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
Рейтинг@Mail.ru