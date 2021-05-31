ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России

Москва, 31 мая. Вовремя выявить картельные сговоры на рынках позволит первая в России аналитическая информационная система (АИС).

Ее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует ввести в эксплуатацию уже к 2023 году. Такая информация содержится в плане цифровой трансформации ведомства, размещенном на официальном портале федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ). В частности новая система позволит сделать автоматическим процесс выявления и доказывания факта антиконкурентных соглашений.

«Программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — отметили в ФАС.

Известно, что для функционирования системы будут задействованы технологии больших данных и искусственного интеллекта.

Ранее ФАН сообщал, что УФАС Татарстана выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани еще два года назад из-за отсутствия конкуренции.