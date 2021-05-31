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31 мая 04:55
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04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
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Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
04:42
Общество
Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
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ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России

  /   Обновлено: 31 мая 2021 04:20
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
pixabay.com/PD

Москва, 31 мая. Вовремя выявить картельные сговоры на рынках позволит первая в России аналитическая информационная система (АИС).

Ее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует ввести в эксплуатацию уже к 2023 году. Такая информация содержится в плане цифровой трансформации ведомства, размещенном на официальном портале федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ). В частности новая система позволит сделать автоматическим процесс выявления и доказывания факта антиконкурентных соглашений.

«Программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — отметили в ФАС.

Известно, что для функционирования системы будут задействованы технологии больших данных и искусственного интеллекта.

Ранее ФАН сообщал, что УФАС Татарстана выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани еще два года назад из-за отсутствия конкуренции.

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фас монополия картельные сговоры
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