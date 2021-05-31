Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов

Москва, 31 мая. Пармезан не станут убирать из списка санкционных продуктов. Он останется в нем вместе с другими видами иностранных сыров.

Исключать пармезан из списка санкционных товаров пока не планируют, а продукция российских сыроваров ничем не хуже зарубежной. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передают «Известия».

«Повторюсь, наш сыр ничуть не хуже. Но есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. Ну, соответственно, там она, наверное, и будет», — сказал он.

Глава Минсельхоза предложил зарубежным производителям развивать свой бизнес на российской территории, если они хотят продавать здесь сыры. По словам Патрушева, иностранные компании могут изготавливать сыры из российского молока.

Ранее сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников. Список вредных для гипертоников продуктов опубликовал портал «Доктор Питер». В перечень были включены сыр, замороженная пицца, попкорн и мясные деликатесы.