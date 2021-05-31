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31 мая 04:55
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04:55
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:51
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Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
04:42
Общество
Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
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NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
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Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
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Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов

Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
pixabay.com/PD

Москва, 31 мая. Пармезан не станут убирать из списка санкционных продуктов. Он останется в нем вместе с другими видами иностранных сыров.

Исключать пармезан из списка санкционных товаров пока не планируют, а продукция российских сыроваров ничем не хуже зарубежной. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передают «Известия».

«Повторюсь, наш сыр ничуть не хуже. Но есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. Ну, соответственно, там она, наверное, и будет», — сказал он.

Глава Минсельхоза предложил зарубежным производителям развивать свой бизнес на российской территории, если они хотят продавать здесь сыры. По словам Патрушева, иностранные компании могут изготавливать сыры из российского молока.

Ранее сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников. Список вредных для гипертоников продуктов опубликовал портал «Доктор Питер». В перечень были включены сыр, замороженная пицца, попкорн и мясные деликатесы.

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санкции сыр пармезан
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