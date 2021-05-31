Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием

Москва, 31 мая. Оператор «Воентелеком» начал осуществлять внедрение защищенных сим-карт с российским шифрованием. Переход на такие «симки» может стать обязательным при развитии 5G в России.

Тестирование проводится среди нескольких сотен сим-карт, но сообщается, что масштабы проекта могут серьезно увеличить. «Воентелеком» уже встроил в сеть модуль, который отвечает за безопасность, сообщает РБК.

Новая разработка станет основой для создания разных сервисов. Сообщается, что сим-карта способна предоставить достоверную информацию для бизнеса, при это не раскрывая данные. Например, она может подтвердить возраст для приобретения алкоголя или табачных изделий.

Ранее RT сообщал, что завершилось предварительное голосование «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов. Политик утверждает, что в праймериз партии приняли участие больше 11 млн человек.