РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах

Владивосток, 31 мая. Правоохранительные органы проводят обыски у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщил представитель краевого главка следственного комитета.

Источник в правоохранительных структурах Приморского края сообщал, что обыски связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Отмечается, что экс-мэр задержан не был. Об этом передает РИА Новости.

Олег Гуменюк покинул должность мэра Владивостока после того, как регион посетил полпред России в ДФО Юрий Трутнев. Губернатор края Олег Кожемяко также выразил свое недовольство работой мэра города, после чего Гуменюку было предложено покинут свой пост по собственному желанию. В своем заявлении в соцсети Instagram Гуменюк отметил, что «хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».