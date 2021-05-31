Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии

Москва, 31 мая. Партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» может поступить в части 1-й гвардейской танковой армии.

Место «Терминаторов» в боевых порядках военные определят до завершения испытаний в конце 2021 года. Но уже решено, что боевые машины будут поддерживать новейшие танки России Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», сообщает со ссылкой на источники в Минобороны РФ газета «Известия».

Эксперты считают, что применение БМПТ значительно усилит танковые подразделения. По их данным, «Терминатор» уникален, пока подобные машины не разрабатывала ни одна другая страна мира.

В марте БМПТ «Терминатор» провели первые штатные стрельбы в Челябинской области. Огонь велся на специально подготовленном участке по обновленным мишеням.