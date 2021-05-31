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04:51
Происшествия
Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
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Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:18
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
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«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
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Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии

Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 31 мая. Партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» может поступить в части 1-й гвардейской танковой армии.

Место «Терминаторов» в боевых порядках военные определят до завершения испытаний в конце 2021 года. Но уже решено, что боевые машины будут поддерживать новейшие танки России Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», сообщает со ссылкой на источники в Минобороны РФ газета «Известия».

Эксперты считают, что применение БМПТ значительно усилит танковые подразделения. По их данным, «Терминатор» уникален, пока подобные машины не разрабатывала ни одна другая страна мира.

В марте БМПТ «Терминатор» провели первые штатные стрельбы в Челябинской области. Огонь велся на специально подготовленном участке по обновленным мишеням.

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терминатор армия вооружение
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