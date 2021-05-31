Владивосток, 31 мая. Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка.

Этой информацией делятся РИА Новости, которым предоставил данные источник в правоохранительных органах. Силовики проводят обыски в коттедже бывшего мэра. Также сотрудниками ФСБ проводится следственные мероприятия по еще некоторым адресам, с которыми может быть связан Гуменюк. Бывшего мэра подозревают в махинациях с местами на кладбищах.

Ранее сообщалось, что силовиками был задержан мужчина из Екатеринбурга, который открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Очевидцы сообщили, что он произвел не менее десяти выстрелов.