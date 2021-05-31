Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 03:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:19
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
Технологии
Телефоны на отечественной ОС «Аврора» поступят в продажу осенью
02:18
Экономика
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономическому развитию
02:16
Происшествия
Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
02:12
Общество
Диетолог рассказала, как пользоваться «правилом экватора»
02:00
Общество
Почему так важен Всемирный день без табака
01:58
Происшествия
Авиакатастрофа унесла жизнь актера Джозефа Лара в США
01:53
Экономика
Москва готовит бюджетный маневр для поддержки регионов
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
Все новости
31 мая 03:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:19
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
Технологии
Телефоны на отечественной ОС «Аврора» поступят в продажу осенью
02:18
Экономика
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономическому развитию
02:16
Происшествия
Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
02:12
Общество
Диетолог рассказала, как пользоваться «правилом экватора»
02:00
Общество
Почему так важен Всемирный день без табака
01:58
Происшествия
Авиакатастрофа унесла жизнь актера Джозефа Лара в США
01:53
Экономика
Москва готовит бюджетный маневр для поддержки регионов
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
Все новости

Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока

Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
Невские Новости  /  Степан Яцко

Владивосток, 31 мая. Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка.

Этой информацией делятся РИА Новости, которым предоставил данные источник в правоохранительных органах. Силовики проводят обыски в коттедже бывшего мэра. Также сотрудниками ФСБ проводится следственные мероприятия по еще некоторым адресам, с которыми может быть связан Гуменюк. Бывшего мэра подозревают в махинациях с местами на кладбищах.

Ранее сообщалось, что силовиками был задержан мужчина из Екатеринбурга, который открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Очевидцы сообщили, что он произвел не менее десяти выстрелов.

Вернуться назад

владивосток обыск олега гуменюк
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 185640 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 161828 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 138238 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 59023 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 51827 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Происшествия / Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
Рейтинг@Mail.ru