Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми

Москва, 31 мая. Некоторые продукты могут быть опасными для человеческого организма, если их употреблять в сыром виде. Их необходимо подвергать обработке.

Сырой картофель может спровоцировать вздутие живота и прочие проблемы желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что он содержит неперевариваемый крахмал. В проросших и позеленевших плодах есть опасные токсины. Их лучше не употреблять в любом виде. Об этом сообщает «ИноСМИ».

В баклажанах, как и в картофеле, есть соланин, способный спровоцировать рвоту, диарею и жар. Поэтому их сначала нужно потушить или обжарить.

Опасной может быть и фасоль. Всего нескольких бобов будет достаточно для расстройства пищеварения. Их необходимо вымочить в воде, а затем подвергнуть термическому воздействию. Тогда токсины не будут опасны.

В сырых куриных яйцах может быть сальмонелла, вызывающая сильное отравление. Поэтому их варят или обжаривают. Главное, чтобы белок и желток стали твердыми.

Сальмонелла может содержаться и в мясе куры. Поэтому его необходимо подвергнуть тепловой обработке при 70 градусах хотя бы на две минуты.

Стебли ревеня есть во многих рецептах. Однако листья могут содержать щавелевую кислоту. Их употребление может вызвать проблемы с дыханием, диарею и болевые ощущениям в желудке.

Черная бузина употребляется при заболеваниях, но не в сыром виде. Нейтрализовать вредные вещества можно нагревом ягод до температуры свыше 80 градусов.

Нельзя есть и муку или сырое тесто. Эти продукты содержат множество опасных веществ: кишечную палочку, сальмонеллу и прочие микробы. Поэтому мучные продукты нужно есть только готовыми, а после работы с тестом лучше тщательно вымыть руки.

Ранее врачи рассказали о продуктах, которые могут быть опасными для мужчин после 40 лет. Это связано с изменениями метаболизма.