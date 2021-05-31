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новостей
03:19
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Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
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Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
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Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
Технологии
Телефоны на отечественной ОС «Аврора» поступят в продажу осенью
02:18
Экономика
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономическому развитию
02:16
Происшествия
Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
02:12
Общество
Диетолог рассказала, как пользоваться «правилом экватора»
02:00
Общество
Почему так важен Всемирный день без табака
01:58
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Авиакатастрофа унесла жизнь актера Джозефа Лара в США
01:53
Экономика
Москва готовит бюджетный маневр для поддержки регионов
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
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Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми

Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
pixabay.com

Москва, 31 мая. Некоторые продукты могут быть опасными для человеческого организма, если их употреблять в сыром виде. Их необходимо подвергать обработке.

Сырой картофель может спровоцировать вздутие живота и прочие проблемы желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что он содержит неперевариваемый крахмал. В проросших и позеленевших плодах есть опасные токсины. Их лучше не употреблять в любом виде. Об этом сообщает «ИноСМИ».

В баклажанах, как и в картофеле, есть соланин, способный спровоцировать рвоту, диарею и жар. Поэтому их сначала нужно потушить или обжарить.

Опасной может быть и фасоль. Всего нескольких бобов будет достаточно для расстройства пищеварения. Их необходимо вымочить в воде, а затем подвергнуть термическому воздействию. Тогда токсины не будут опасны.

В сырых куриных яйцах может быть сальмонелла, вызывающая сильное отравление. Поэтому их варят или обжаривают. Главное, чтобы белок и желток стали твердыми.

Сальмонелла может содержаться и в мясе куры. Поэтому его необходимо подвергнуть тепловой обработке при 70 градусах хотя бы на две минуты.

Стебли ревеня есть во многих рецептах. Однако листья могут содержать щавелевую кислоту. Их употребление может вызвать проблемы с дыханием, диарею и болевые ощущениям в желудке.

Черная бузина употребляется при заболеваниях, но не в сыром виде. Нейтрализовать вредные вещества можно нагревом ягод до температуры свыше 80 градусов.

Нельзя есть и муку или сырое тесто. Эти продукты содержат множество опасных веществ: кишечную палочку, сальмонеллу и прочие микробы. Поэтому мучные продукты нужно есть только готовыми, а после работы с тестом лучше тщательно вымыть руки.

Ранее врачи рассказали о продуктах, которые могут быть опасными для мужчин после 40 лет. Это связано с изменениями метаболизма.

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здоровье продукты зож
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