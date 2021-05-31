Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни

Владимир, 31 мая. В воскресенье стало известно о смерти журналиста, общественника, депутата Законодательного собрания Владимирской области Ивана Люткова.

Информацию о смерти Ивана Люткова передали его родители. Он умер в квартире на Верхней Дуброве, когда мать и отец были на даче. Причиной смерти стало хроническое заболевание.

Прощание с покойным состоится 2 июня во Владимире, хоронить журналиста будут в Камешковском районе.

«Он был светлым человеком, которого мы все любили», — выразил слова соболезнования коллектив «Владимирских ведомостей».

Лютков был депутатом Заксобрания от ЛДПР, избрался в 2018 году. Ранее работал шеф-редактором в ТВ-Миг, с 2005 года — оператором на ТВ-6, а затем — на Шестом канале. Учился на кафедре журналистики ВлГУ.

Недавно в США в возрасте 78 лет скончался поп- и кантри-исполнитель Би Джей Томас. Об этом сообщал RT.