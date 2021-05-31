Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы

Москва, 31 мая. Реформа ОСАГО может привести к росту тарифов минимум на треть, но увеличит и страховые выплаты, считают страховщики.

В том числе реформа призвана повысить лимит выплат по здоровью и жизни пострадавших на дорогах в четыре раза, до двух миллионов рублей, а также отказаться при оплате ущерба от учета износа авто, коэффициентов мощности и региона.

По оценке руководителя «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Раковщика, в росте базовой средней премии на 30% «уложатся все новации».

«Увеличение лимита за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, по предварительным оценкам, приведет к росту стоимости полиса в пределах 1 тысячи рублей, меньше 100 рублей в месяц. А отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина», — сообщил газете «Коммерсантъ» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Продолжение реформы готовят Минфин РФ и Центробанк. Начать ее обсуждение в Госдуме регулятор планирует уже осенью.

Ранее сообщалось, что представители российских страховых компаний стремятся добиться повышения ставок по автострахованию такси. Они указывают, что выплаты по авариям такси перевесили сборы по ОСАГО на 62%.