«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов

Москва, 31 мая. «Яндекс.Такси» летом запустит сервис аренды электросамокатов, который станет частью экосистемы приложения.

Услуга по аренде самокатов будет доступна жителям трех крупных городов. Так от четырех до восьми тысяч самокатов бренда Ninebot, принадлежащей китайской Xiaomi, планируется установить в Москве. Еще услугой аренды самокатов от «Яндекса» смогут воспользоваться жители Санкт-Петербурга и Казани. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких источников на рынке каршеринга.

Сообщается, что особенностью услуги от «Яндекса» будет возможность строить маршрут с одновременным бронированием такси, каршеринга и электросамоката, что позволит часть пути проехать на самокате при попадании в пробку. О планах компании запустить сервис по аренде самокатов сообщалось еще в 2019 году.

Соцсеть «ВКонтакте» и агрегатор такси «Ситимобил» запустили сервис аренды самокатов, которым можно воспользоваться в приложении соцсети, перейдя во вкладку «Сервисы» и найти там «Прокат ВКонтакте». Первыми возможность прокатиться на самокатах от «ВКонтакте» получили жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.