Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов

Москва, 31 мая. Существуют валюты, которые могут быть выгоднее доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом сообщил финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что индекс доллара опускался до минимума за три месяца благодаря тому, что ФРС США вновь удается успокоить рынки. Однако в долгосрочном плане присутствуют риски.

Курс японской йены относительно стабилен к доллару США, отмечает аналитик. Так, на протяжении четырех лет котировки валюты находятся преимущественно в рамках 102-118 йен за доллар. У Токио достаточно возможностей для монетарного маневра, способного вернуть валюту в прежний диапазон.