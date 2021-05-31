Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономическому развитию

Москва, 31 мая. Специалисты подготовили 11-й рейтинг социально-экономического положения регионов России, верхние строчки в котором заняли Москва и Санкт-Петербург.

Рейтинг построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Результаты исследования позволяют судить об уровне экономического развития региона и его позициях на экономической карте страны по итогам 2020 года, сообщает РИА Новости.

Помимо столиц в первую десятку рейтинга вошли Югра, Московская область, Татарстан Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Свердловская и Ленинградская области, Красноярский и Краснодарский края.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Тыва, Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ.

Ранее сообщалось, что в рамках бюджетного маневра доходы от акцизов на табак могут передать регионам для долгосрочной стабилизации их финансовой устойчивости. По данным СМИ, параметры бюджетного маневра в настоящее время обсуждаются в правительстве и Госсовете.