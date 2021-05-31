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новостей
03:19
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
02:34
Технологии
Телефоны на отечественной ОС «Аврора» поступят в продажу осенью
02:18
Экономика
Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономическому развитию
02:16
Происшествия
Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
02:12
Общество
Диетолог рассказала, как пользоваться «правилом экватора»
02:00
Общество
Почему так важен Всемирный день без табака
01:58
Происшествия
Авиакатастрофа унесла жизнь актера Джозефа Лара в США
01:53
Экономика
Москва готовит бюджетный маневр для поддержки регионов
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
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Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
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Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге

Происшествия
Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 31 мая. Неизвестный мужчина из Екатеринбурга 30 мая умер на детской площадке.

Следственный комитет подтвердил данную информацию. Согласно предварительным данным, смерть мужчины не связана с криминалом.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза», — поделился СК по Свердловской области с порталом E1.RU.

Полицейские сейчас выясняют личность местного жителя. Сотрудники также ищут людей, которые могут обладать информацией о причинах смерти неизвестного.

Некоторое время назад RT сообщал, что сход лавины унес жизни двух человек в Канаде. Происшествие произошло на горе Андромеда.

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екатеринбург смерть детская площадка
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