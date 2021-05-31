Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 31 мая. Неизвестный мужчина из Екатеринбурга 30 мая умер на детской площадке.

Следственный комитет подтвердил данную информацию. Согласно предварительным данным, смерть мужчины не связана с криминалом.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза», — поделился СК по Свердловской области с порталом E1.RU.

Полицейские сейчас выясняют личность местного жителя. Сотрудники также ищут людей, которые могут обладать информацией о причинах смерти неизвестного.

Некоторое время назад RT сообщал, что сход лавины унес жизни двух человек в Канаде. Происшествие произошло на горе Андромеда.