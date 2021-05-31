Диетолог рассказала, как пользоваться «правилом экватора»

Москва, 31 мая. Режим питания можно выстроить по «правилу экватора». Оно подразумевает условную линию разделения дня.

После этой линии замедляются обменные процессы в организме. Сам экватор находится приблизительно на 15 часах дня. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина радио Sputnik.

«У каждого человека свое время прохождения экватора, оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен. Но, тем не менее, где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорости метаболических процессов», — сказала эксперт.

Человек наиболее энергичен в первой половине дня, в это время организм быстрее сжигает энергию, которая не успевает переходить в жир. По «правилу экватора» во второй половине дня нельзя употреблять высокоэнергетические продукты. Они еще повышают уровень глюкозы в крови. При избытке глюкозы, она начинает уходить в жир. Во второй половине дня лучше есть нежирное мясо птицы, рыбу, творог и тушеные овощи.

Ранее диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение. При похудении лучше сохранять прохладную температуру в помещении. То есть в офисе лучше поддерживать 25 градусов тепла. Слишком теплая температура будет замедлять метаболизм.