Вашингтон, 31 мая. Американский актер Джозеф Лара, который исполнил главную роль в сериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе. Происшествие произошло в штате Теннесси.

Сообщается, что маленькое воздушное судно Cessna C501 упало в озеро. В результате инцидента погибли семь человек, среди которых был Лара и его жена Гвен Шамблин. Она была популярным американским диетологом.

Лара также принимал участие в съемках сериалов «Спасатели Малибу» и «Конан». Самолет выполнял рейс из Теннесси в штат Флорида. Его падение произошло вскоре после взлета. Причина происшествия пока не известна.

Некоторое время назад RT сообщал, что самолет в Екатеринбурге вынужденно прервал взлет. Причиной этого стало срабатывания системы оповещения о столкновении.