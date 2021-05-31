Москва готовит бюджетный маневр для поддержки регионов

Москва, 31 мая. В рамках бюджетного маневра доходы от акцизов на табак могут передать регионам для долгосрочной стабилизации их финансовой устойчивости.

Кроме того, в рамках реформы готовится консолидация обязательных взносов за пенсионеров и детей в Фонд обязательного медицинского страхования в федеральной казне, сообщает со ссылкой на неназванного федерального чиновника и близкие к Госсовету источники издание «Известия».

По данным газеты, параметры бюджетного маневра в настоящее время обсуждаются в правительстве и Госсовете. Эксперты полагают, что эта межбюджетная реформа может стать крупнейшей за последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что платежи больше не будут облагаться специальным налогом за ущерб экологии. Предполагается, что Кабмин РФ примет соответствующие поправки к федеральному закону №1170972-7. Срок исполнения решения — до 18 июня.