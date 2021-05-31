Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной

Москва, 31 мая. В России предложили дать возможность оформить налоговый вычет сразу при покупке жилья. Автором инициативы стала федеральная риелторская сеть «Этажи».

Соответствующее предложение было направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов заявил, что речь идет о вариативном подходе, при котором россияне смогли бы использовать налоговый вычет в качестве первоначального взноса за ипотеку.

«Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тысяч рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — цитирует «Известия» Хусаинова.

Сегодня оформить налоговый вычет можно только после регистрации права собственности. Такая процедура регулируется ст. 220 Налогового кодекса РФ. Сумма выплат напрямую зависит от уровня доходов собственника. Например, при официальной зарплате в 50 тысяч рублей в месяц размер налогового вычета за три года составит 234 тысячи рублей.

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