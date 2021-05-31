Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19

Москва, 31 мая. Курение повышает риск заражения коронавирусом, а само заболевание протекает у курящих в более тяжелой форме, сообщили во Всемирный день без табака в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, при курении или другом употреблении табачных изделий повышается риск заражения через рот. Кроме того, заболевание COVID-19 у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме, «поскольку их легкие уже повреждены», сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре отметили, что курение сигарет с фильтром не является безопасным, так как полную защиту от вредных веществ они не обеспечивают. По данным ведомства, «вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков».

Ранее сообщалось, что Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира. В 2019 году число курильщиков достигло в мире отметки в 1,1 миллиарда.