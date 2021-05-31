Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России

Анадырь, 31 мая. Жители Чукотки получают самую высокую среднюю зарплату по России, она составляет 124, 3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании «Индекса социального благополучия регионов».

Исследование провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Аналитики выяснили, что на втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, в этом регионе самая высокая средняя зарплата составляет 109,6 тысячи, в Москве этот показатель равен 104,4 тысячи. Об этом информируют «Известия».

Средняя зарплата в Ханты-Мансийском автономном округе составила 76,3 тысячи рублей. Отмечается, что самая низкая средняя зарплата среди российских регионов выявлена в Новосибирской области и составляет 40,6 тысячи рублей.

Россияне назвали размер зарплаты, которую они готовы получить пожертвовав своим отпуском. Исследование показало, что большинство россиян не пойдут в отпуск, если их зарплата будет 413,6 тысячи рублей в месяц. Жители Петербурга готовы отказаться от отпуска при условии, если их ежемесячная зарплата составит 418,3 тысячи рублей.