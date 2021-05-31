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новостей
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
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Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России

Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
ФБА «Экономика сегодня»

Анадырь, 31 мая. Жители Чукотки получают самую высокую среднюю зарплату по России, она составляет 124, 3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании «Индекса социального благополучия регионов».

Исследование провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Аналитики выяснили, что на втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, в этом регионе самая высокая средняя зарплата составляет 109,6 тысячи, в Москве этот показатель равен 104,4 тысячи. Об этом информируют «Известия».

Средняя зарплата в Ханты-Мансийском автономном округе составила 76,3 тысячи рублей. Отмечается, что самая низкая средняя зарплата среди российских регионов выявлена в Новосибирской области и составляет 40,6 тысячи рублей.

Россияне назвали размер зарплаты, которую они готовы получить пожертвовав своим отпуском. Исследование показало, что большинство россиян не пойдут в отпуск, если их зарплата будет 413,6 тысячи рублей в месяц. Жители Петербурга готовы отказаться от отпуска при условии, если их ежемесячная зарплата составит 418,3 тысячи рублей.

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зарплата регионы аналитики
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