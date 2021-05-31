Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году

, 31 мая. Руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов заявил, что цена на нефть в 2021 году будет держаться на уровне от 55 до 60 долларов за баррель.

«Наш базовый прогноз среднегодовой цены на нефть в 2021 году – 55-60 долларов за баррель. Определяющим для цен остается соглашение ОПЕК+», — приводит РИА Новости заявление Сухова, которое он сделал в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По словам Сухова, уже в ближайшее время спрос не нефть может опередить предложение. Причиной этому является улучшение ситуации с коронавирусом по всему миру. Однако и здесь сохраняются определенные риски. В частности цены на этот вид углеводорода могут изменить переговоры Ирана и США. Если последние примут решение смягчить санкции против Тегерана, Иран может нарастить поставки сырой нефти до 2 миллионов баррелей в день во второй половине 2021 года. Это потребует сохранить ограничения на добычу ОПЕК+ в течение более длительного времени.

Ранее ФАН со ссылкой на представителя компании сообщал, что в планах у российской компании «Газпром нефть» до 2035 года нарастить долю нефтехимии в портфеле нефтепродуктов сразу до 15%.