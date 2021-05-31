Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь

Москва, 31 мая. Новые исследования показали, что на Марсе может существовать жизнь, но не на поверхности, а глубоко под ней.

В ближайшем будущем люди начнут посещать Красную планету. Однако это может сильно повлиять на местную среду. Об этом сообщает ИноСМИ.

Многие ученые поддерживают версию, что раньше на Марсе существовали океаны, но они испарились примерно 3,5 млрд лет назад. То есть, жизнь на этой планете могла существовать, но у нее практически не было шанса. На поверхности ее быть не может из-за воздействия ультрафиолета. Однако она, возможно, есть в недрах.

Одни ученые рассчитывают найти там окаменелости, но другие утверждают, что там могут быть и живые организмы. Сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Джесси Тарнас и его группа исследователей надеются найти следы жизни в марсианской почве, которая попала на Землю в виде метеоритов. При ее контакте с водой выяснилось, что в образцах образовывается химическая энергия, которая нужна для выживания микробов. Аналогичная реакция наблюдается в недрах нашей планеты.

«Значение таких исследований для науки можно резюмировать следующим образом: везде, где есть грунтовые воды, существует высокая вероятность обнаружения достаточного количества химической энергии для поддержания жизни микроорганизмов», — заявил Тарнас.

Ранее член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о развивающейся космической отрасли, которая, однако, пока отстает от России.