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01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
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Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь

Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
facebook.com  /  NASA - National Aeronautics and Space Administration

Москва, 31 мая. Новые исследования показали, что на Марсе может существовать жизнь, но не на поверхности, а глубоко под ней.

В ближайшем будущем люди начнут посещать Красную планету. Однако это может сильно повлиять на местную среду. Об этом сообщает ИноСМИ.

Многие ученые поддерживают версию, что раньше на Марсе существовали океаны, но они испарились примерно 3,5 млрд лет назад. То есть, жизнь на этой планете могла существовать, но у нее практически не было шанса. На поверхности ее быть не может из-за воздействия ультрафиолета. Однако она, возможно, есть в недрах.

Одни ученые рассчитывают найти там окаменелости, но другие утверждают, что там могут быть и живые организмы. Сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Джесси Тарнас и его группа исследователей надеются найти следы жизни в марсианской почве, которая попала на Землю в виде метеоритов. При ее контакте с водой выяснилось, что в образцах образовывается химическая энергия, которая нужна для выживания микробов. Аналогичная реакция наблюдается в недрах нашей планеты.

«Значение таких исследований для науки можно резюмировать следующим образом: везде, где есть грунтовые воды, существует высокая вероятность обнаружения достаточного количества химической энергии для поддержания жизни микроорганизмов», — заявил Тарнас.

Ранее член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о развивающейся космической отрасли, которая, однако, пока отстает от России.

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космос марс красная планета
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