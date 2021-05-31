Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня

Москва, 31 мая. Несколько новых законов начинают действовать в России с начала лета, сообщают «Известия».

Так, с 1 июня абоненты сотовой связи смогут заключать договор с оператором дистанционно. Однако к корпоративной связи требования ужесточатся.

Начнет действовать упрощенный порядок оформления пенсий и пособий. Он продлевается по меньшей мере до конца года.

Имеющих отсрочку от службы армии призывников освободят от обязательного медосмотра. В силу также вступит закон о просветительской деятельности, который определяет новые правила для организаторов мероприятий. Об этом сообщают «Известия».