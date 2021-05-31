ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве

Москва, 31 мая. Ситуационный центр предварительного голосования партии «Единая Россия» в Москве обработал за неделю более 100 обращений, грубых нарушений в этом году не зафиксировано.

Чаще всего обращения касались кибератак и технических вопросов. В партии уточнили, что были готовы к этому, в центре работают IT-специалисты, юристы, представители оргкомитета и партии. Они собирают данные об электронных выборах и отслеживают возможные нарушения.

На предварительном голосовании в Москве грубых нарушений в этом году не было. Специалисты ситуационного центра оперативно реагировали на попытки обойти закон и пресекали их вовремя, сообщает со ссылкой на пресс-службу ЕР Telegram-канал «Москва | Политика | Новости».

Ранее сообщалось, что более миллиона избирателей проголосовали в первый день предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в сентябре. Активнее всего себя проявили избиратели из Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.