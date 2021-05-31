Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты

Москва, 31 мая. Развитие конкуренции на производстве и в торговле и оптимизация затрат во всех сферах позволит вернуть изменение инфляции к нормальным темпам.

Тенденция повышения цен на мировом рынке отражается и на российском рынке и влияет на увеличение цен. Причиной этого стала пандемия, нарушившая многие привычные связи и алгоритмы работы. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По словам ученого, рост цен может изменить только новый урожай. Она прогнозирует замедление темпа продовольственной инфляции летом. Долгова отметила, что в августе и сентябре традиционно цены на овощи и фрукты снижаются. Осенью изменение цен будет зависеть от количества и качества урожая. Эксперт считает, что увеличение цен может произойти перед новым учебным сезоном. Вероятнее всего подорожает одежда и специальные принадлежности для учащихся. Об этом информирует агентство «Прайм».

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги прогнозирует рост цен на 4,9% к концу года. Отмечается, что Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в 4,3%, а в Банке России сообщают о росте цен в диапазоне от 4,7% до 5,2%.