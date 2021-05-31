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01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
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Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
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Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
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Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты

Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Москва, 31 мая. Развитие конкуренции на производстве и в торговле и оптимизация затрат во всех сферах позволит вернуть изменение инфляции к нормальным темпам.

Тенденция повышения цен на мировом рынке отражается и на российском рынке и влияет на увеличение цен. Причиной этого стала пандемия, нарушившая многие привычные связи и алгоритмы работы. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По словам ученого, рост цен может изменить только новый урожай. Она прогнозирует замедление темпа продовольственной инфляции летом. Долгова отметила, что в августе и сентябре традиционно цены на овощи и фрукты снижаются. Осенью изменение цен будет зависеть от количества и качества урожая. Эксперт считает, что увеличение цен может произойти перед новым учебным сезоном. Вероятнее всего подорожает одежда и специальные принадлежности для учащихся. Об этом информирует агентство «Прайм».

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги прогнозирует рост цен на 4,9% к концу года. Отмечается, что Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в 4,3%, а в Банке России сообщают о росте цен в диапазоне от 4,7% до 5,2%.

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