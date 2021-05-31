Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море

Москва, 31 мая. Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Украину ждут "плохие новости" из-за соотношения сил в Черном море.

Надежда Киева на расширение американского военного присутствия в Черном море может не оправдаться, отметил политик на своем Telegram-канале. Подобное может случиться лишь в том случае, если Россия сможет сохранить свое преимущество в области ракетных вооружений. Также от присутствия России в черноморском бассейне напрямую зависит безопасное будущее Донбасса, добавил он.

Также сенатор раскритиковал слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. По его мнению, он вновь позволяет себе использовать излишне жесткие выражения.