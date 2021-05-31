Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море

Москва, 31 мая. Атомный подводный крейсер проекта 955А под шифром «Борей-А» 30 мая впервые вышел в открытое море для испытаний.

Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС. Изначально ожидалось, что выход подлодки стратегического назначения в море произойдет в начале лета 2021 года, однако в ВМФ РФ не исключили, что событие могут перенести. В пресс-службе ПО «Севмаш», занимающегося строительством крейсеров данного типа, информацию источника оставили без комментариев, писал ФАН.

Сегодня на вооружении ВМФ России находятся сразу четыре атомных ракетоносцев проектов 955/955А. Еще три лодки, подобные «Князю Олегу», находятся в верфях «Севмаша» на разных стадиях строительства. Каждая из подлодок способна нести в своих отсеках по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, до конца 2021 года арсенал российского флота пополнится ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Князь Олег».