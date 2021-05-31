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31 мая 01:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
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Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море

Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 мая. Атомный подводный крейсер проекта 955А под шифром «Борей-А» 30 мая впервые вышел в открытое море для испытаний.

Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС. Изначально ожидалось, что выход подлодки стратегического назначения в море произойдет в начале лета 2021 года, однако в ВМФ РФ не исключили, что событие могут перенести. В пресс-службе ПО «Севмаш», занимающегося строительством крейсеров данного типа, информацию источника оставили без комментариев, писал ФАН.

Сегодня на вооружении ВМФ России находятся сразу четыре атомных ракетоносцев проектов 955/955А. Еще три лодки, подобные «Князю Олегу», находятся в верфях «Севмаша» на разных стадиях строительства. Каждая из подлодок способна нести в своих отсеках по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, до конца 2021 года арсенал российского флота пополнится ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Князь Олег».

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мбр булава князь олег
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Все новости / Армия / Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
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