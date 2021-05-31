АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии

Санкт-Петербург, 31 мая. Российская экономика покажет восстановительный рост на 3,5 процента в 2021 году. Об этом сообщил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Он заявил в беседе с РИА Новости, что восстановительный рост в стране неизбежен. Рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5 процента, заявил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава АКРА заявил, что о восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале текущего года. Структура ВВП при этом вряд ли будет такой же, как до пандемии.