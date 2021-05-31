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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
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00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
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Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию

Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
Федеральное агентство новостей

Токио, 31 мая. Мировая элита выступает против Олимпиады в Токио. Страны обеспокоены провальной кампанией вакцинации в Японии, из-за которой игры могут обернуться смертью граждан.

Директор Международного центра философии Боннского университета Маркус Габриэль отметил, что Германия привила практически половину населения, чего не скажешь о Стране восходящего Солнца. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Однако Япония невероятно отстает по вакцинации. Разве не губит высокий имидж Японии в мире насильственное форсирование ее властями планов проведения Олимпийских игр в Токио, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию?» — заявил Габриэль.

По темпам вакцинации Япония отстает от Бразилии и Турции. Критичность ситуации подчеркнул британский писатель Билл Эммотт.

«Политика правительства Японии в области вакцинации должна быть названа катастрофой. Потребовались месяцы, чтобы одобрить вакцины, которые уже были привиты миллионами и десятками миллионов людей во всем мире», — подчеркнул экс-главред журнала The Economist.

Учитывая провальную кампанию вакцинации, многие мировые эксперты выступают против Олимпийских игр. Они считают, что это небезопасно для зрителей.

«Я уже говорил сразу после начала пандемии коронавируса, что люди ощущают оптимизм или пессимизм на основе своих глубоких психологических восприятий. Тогда я смотрел на Олимпиаду довольно оптимистично. Однако, глядя на текущую ситуацию в Японии, я полностью поменял свою точку зрения», — отметил профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер.

Ранее стало известно, что спонсор Олимпиады японская газета Asahi Shimbun призвала отменить соревнования.

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олимпийские игры токио олимпиада олимпиада-2020
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