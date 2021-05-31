Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию

Токио, 31 мая. Мировая элита выступает против Олимпиады в Токио. Страны обеспокоены провальной кампанией вакцинации в Японии, из-за которой игры могут обернуться смертью граждан.

Директор Международного центра философии Боннского университета Маркус Габриэль отметил, что Германия привила практически половину населения, чего не скажешь о Стране восходящего Солнца. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Однако Япония невероятно отстает по вакцинации. Разве не губит высокий имидж Японии в мире насильственное форсирование ее властями планов проведения Олимпийских игр в Токио, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию?» — заявил Габриэль.

По темпам вакцинации Япония отстает от Бразилии и Турции. Критичность ситуации подчеркнул британский писатель Билл Эммотт.

«Политика правительства Японии в области вакцинации должна быть названа катастрофой. Потребовались месяцы, чтобы одобрить вакцины, которые уже были привиты миллионами и десятками миллионов людей во всем мире», — подчеркнул экс-главред журнала The Economist.

Учитывая провальную кампанию вакцинации, многие мировые эксперты выступают против Олимпийских игр. Они считают, что это небезопасно для зрителей.

«Я уже говорил сразу после начала пандемии коронавируса, что люди ощущают оптимизм или пессимизм на основе своих глубоких психологических восприятий. Тогда я смотрел на Олимпиаду довольно оптимистично. Однако, глядя на текущую ситуацию в Японии, я полностью поменял свою точку зрения», — отметил профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер.

Ранее стало известно, что спонсор Олимпиады японская газета Asahi Shimbun призвала отменить соревнования.