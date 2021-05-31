Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике

Москва, 31 мая. Гендиректор компании Baikal Electronics Андрей Евдокимов заявил, что Россия своими силами может удовлетворить имеющийся спрос на процессоры уже сегодня.

В беседе с «Известиями» Евдокимов также рассказал и о возможных санкциях США, введенных в отношении поставок иностранных компонентов для российских компаний. По его словам, технические условия позволяют отечественным поставщикам производить ультрасовременные микросхемы, что дает РФ реальные шансы стать одним из мировых лидеров в электронной промышленности.

У Евдокимова спросили, будет ли Россия когда-нибудь производить революционные по своим размерам чипы на семь и пять нанометров. По словам эксперта, несмотря на новизну и «моду» на такие процессоры, 65 нм чипы имеют больше применений.

«Взять ту же компанию TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, у которого сегодня есть фабрики для создания тех самых процессоров по семи- и пятинанометровым технологиям. Компания продолжает строить фабрики для производства чипов с топологией 180 и 90 нм. И эти линии загружены на 100%», — заявил собеседник «Известий».

Ранее ФАН сообщал, что за последние десять лет производство микросхем с использованием полупроводников практически полностью переместилось в страны Юго-Восточной Азии. Теперь крупнейшими центрами микроэлектроники стали континентальный Китай и его сосед Тайвань.