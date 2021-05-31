Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»

Лос-Анджелес, 31 мая. Актер Мэтт Леблан превратился в мем после релиза специальной серии ситкома «Друзья».

Пользователи в Сети стали сравнивать артиста с разными персонажами. Этой информацией делится Telegram-канал «Московские новости».

Некоторые пользователи увидели в 53-летнем Леблане добродушного или скептического деда. Кадр из серии, на котором артист усмехается и стоит сложив руки, превратился в мем. Поклонники также решили сравнить физическую форму актера с той, которая была в начале сериала.

Релиз специальной серии ситкома «Друзья» состоялся 27 мая, серия получила название «Воссоединение». Актеры собрались вместе спустя 17 лет.

Ранее RT сообщал, что было показано в специальном выпуске «Друзей». Кроме любимых персонажей, в создании серии приняли участие и многие другие звезды.

Ситком «Друзья», как стало известно, мог получить другое название. Создатели хотели назвать сериал «Друзья как мы».