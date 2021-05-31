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новостей
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
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Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021

Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Санкт-Петербург, 31 мая. Самой многочисленной иностранной делегацией на Петербургском международном экономическом форуме станет делегация из США, сообщил в беседе с РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он напомнил, что американские делегации традиционно самые многочисленные. Белоусов заявил, что чем более жесткая риторика и «крутость» санкций, тем больше людей приезжает на ПМЭФ.

«Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — заявил в беседе с РБК Белоусов.

Американский бизнес беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения, отметил вице-премьер. По его словам, это актуально в условиях появления новых стран на рынках.

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белоусов пмэф делегации
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