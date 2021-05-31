Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 31 мая. Самой многочисленной иностранной делегацией на Петербургском международном экономическом форуме станет делегация из США, сообщил в беседе с РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он напомнил, что американские делегации традиционно самые многочисленные. Белоусов заявил, что чем более жесткая риторика и «крутость» санкций, тем больше людей приезжает на ПМЭФ.

«Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — заявил в беседе с РБК Белоусов.

Американский бизнес беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения, отметил вице-премьер. По его словам, это актуально в условиях появления новых стран на рынках.