Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку

Москва, 31 мая. Российские банки выразили готовность навсегда перевести на удаленную работу до 30% своих сотрудников.

Такие меры помогут крупным кредитным организациям сэкономить на аренде помещений, но при этом повышается риск утечек информации. Об этом рассказали российские банки «Известиям».

Райффазенбанк, «Сбер», Росбанк и ПСБ рассматривают возможность перевести часть своих сотрудников на удаленную работу. Некоторые уже принимают новых работников дистанционно. При этом специалистам предоставят выбор: перейти на полую удаленную работу или посещать офис несколько раз в неделю.

Ранее юрист раскрыл нюансы удаленной работы из другого города. Многие сотрудники на удаленке задаются вопросом, есть ли у них свобода передвижений при условии выполнения рабочих обязанностей. Юридически удаленная работа закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 № 407-ФЗ, в ней указан порядок взаимодействия с сотрудниками дистанционного формата, рассказала управляющий партнер юридической фирмы Елена Кожемякина.