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31 мая 00:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
00:00
Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
Все новости

Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку

Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
pixabay.com

Москва, 31 мая. Российские банки выразили готовность навсегда перевести на удаленную работу до 30% своих сотрудников.

Такие меры помогут крупным кредитным организациям сэкономить на аренде помещений, но при этом повышается риск утечек информации. Об этом рассказали российские банки «Известиям».

Райффазенбанк, «Сбер», Росбанк и ПСБ рассматривают возможность перевести часть своих сотрудников на удаленную работу. Некоторые уже принимают новых работников дистанционно. При этом специалистам предоставят выбор: перейти на полую удаленную работу или посещать офис несколько раз в неделю.

Ранее юрист раскрыл нюансы удаленной работы из другого города. Многие сотрудники на удаленке задаются вопросом, есть ли у них свобода передвижений при условии выполнения рабочих обязанностей. Юридически удаленная работа закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 № 407-ФЗ, в ней указан порядок взаимодействия с сотрудниками дистанционного формата, рассказала управляющий партнер юридической фирмы Елена Кожемякина.

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работа банки удаленка
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