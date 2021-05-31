«Почта России» перейдет в формат холдинга

Москва, 31 мая. «Почта России» станет холдингом из более чем десяти компаний, заявил гендиректор ФГУП Максим Акимов РБК.

Обновленная стратегия «Почты России» на 2020–2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления. Документ находится на рассмотрении совета директоров, пишет РБК.

«Управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно», — заявил Акимов.

Переход к холдинговой модели управления должен дать новую ответственность менеджменту. Также речь идет об ускорении принятия решений при внедрении новых продуктов.