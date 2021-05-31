Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России

Москва, 31 мая. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев рассказал, какие стандарты в сфере искусственного интеллекта действуют в России на текущий момент.

Всего по разработанной Росстандартом и Минэкономразвития России программе, которую подписали в декабре прошлого года, будет действовать 2017 стандартов, отметил руководитель ведомства в рамках международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

«Уже действуют первые восемь стандартов в области искусственного интеллекта, в основном, в сфере транспорта и безопасности», — рассказал Шалаев.

Программа разработана на промежуток времени с 2021 года по 2024 и призвана регламентировать безопасность систем искусственного интеллекта для людей и для окружающей среды. Она разбита на блоки, каждый из которых отвечает за конкретные применения в сфере искусственного интеллекта, например, здравоохранение.

Стандартизация становится все более актуальной на фоне развития этого научного направления. Недавно американские ученые научили робота EVA выражать человеческие эмоции при помощи искусственных мышц.