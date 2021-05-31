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новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
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Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
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Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
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Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима

Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 31 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что излишнее доверие к маскам приводит к снижению темпов вакцинации.

Ношение масок является объявленной нормой, и это требование нужно соблюдать. Но масочный режим несет множество последствий, в том числе психологических, отметил Мясников.

«Люди в маске забывают о соблюдении дистанции, о необходимости избегать людных мест в закрытых помещениях. Я сегодня сплошь и рядом слышу: «А зачем я буду прививаться, я маску нашу!» — поделился он.

Люди забывают, что такое средство защиты снижает риск заражения от инфицированных людей, но не защищает здоровых, поэтому вакцинация все еще важна. Они начинают излишне опираться на защиту маски, которая не является стопроцентной. Поэтому привитые россияне должны иметь возможность снять точно не нужные им маски, подчеркнул он.

Также недавно врач напомнил правила безопасного отпуска, в том числе для тех, кто перенес COVID-19. По его мнению, нужно взять с собой все лекарства, которые могут понадобиться, в том числе антибиотики.

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врач маска Александр Мясников
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