Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима

Москва, 31 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что излишнее доверие к маскам приводит к снижению темпов вакцинации.

Ношение масок является объявленной нормой, и это требование нужно соблюдать. Но масочный режим несет множество последствий, в том числе психологических, отметил Мясников.

«Люди в маске забывают о соблюдении дистанции, о необходимости избегать людных мест в закрытых помещениях. Я сегодня сплошь и рядом слышу: «А зачем я буду прививаться, я маску нашу!» — поделился он.

Люди забывают, что такое средство защиты снижает риск заражения от инфицированных людей, но не защищает здоровых, поэтому вакцинация все еще важна. Они начинают излишне опираться на защиту маски, которая не является стопроцентной. Поэтому привитые россияне должны иметь возможность снять точно не нужные им маски, подчеркнул он.

Также недавно врач напомнил правила безопасного отпуска, в том числе для тех, кто перенес COVID-19. По его мнению, нужно взять с собой все лекарства, которые могут понадобиться, в том числе антибиотики.